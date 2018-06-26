Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематических взятках руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает .

Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию нашего государства автомобилей с иностранной регистрацией. Стоимость "проезда" одного такого авто составляла 50 долларов.

"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе близко таможенного поста при получении очередного "транша" в размере 650 долларов США за пропуск тринадцати автомашин на "еврономерах", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной схеме.

Напомним, прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении работника Киевской таможни за совершение коррупционного правонарушения.

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