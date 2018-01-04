|В России банки отказываются работать с военщиной, — блогер
|04.01.2018 14:48
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Весьма неприятный прецедент имеет место быть в россиюшке аккурат после новогодних праздников, а именно – крупнейший российский банк «Альфа-банк» сообщил о прекращении обслуживания предприятий ВПК в связи с санкциями!
Откровенно говоря, новость крайне неожиданная. Ведь в ком-ком, а в российских банках, поддерживающих российскую военщину я не сомневался ни на секунду. Однако, ситуация такова, что уже даже свои не хотят связываться с попавшими в санкционный список предприятиями.
К слову сказать, «Альфа-банка» является не только крупнейшим российским банком, но и крупнейшим кредитором оборонки РФ. Теперь это бремя ляжет дополнительным грузом на бюджет. Но, даже не это главное. Помимо самого прецедента стоит учитывать и заразность примера. Как бы за «Альфа-банком» и другие кредиторы не решили оставить ВПК РФ на волю богов.
Что же, начало года уже многообещающее. С наступившим!
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