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Зеленский получил Вифлеемский огонь от скаутов
19.12.2019 15:52
Дети передали Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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