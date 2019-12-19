Президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о характеристике президента Украины Владимира Зеленского. На этот вопрос глава РФ отвечать отказался, так как президенты коллеги.

Владимир Путин подчеркнул, что предоставление характеристик коллегам является некорректным. Однако Путин отметил, что Зеленский “незаурядная личность“.

“У кого-то есть преимущества, есть минусы, но когда люди попадают на такие места, это означает, что они все-таки прошли какой-то серьезный отбор, это все люди незаурядные, как минимум“, - заявил Путин

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