В Днепре неизвестные открыли огонь из травматического оружия во дворе частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По полученным данным, случай произошел 3 января в 20:20 в Амур-Нижнеднепровском районе.

"Во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять. В результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате происшествия пострадали находившиеся во дворе мужчины.

С места происшествия изъяли гильзы от патронов травматического действия и другие вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве мужчине пришлось отстреливаться от соседей , которые накинулись на него толпой и хотели избить.

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