Экс-президент Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма прокомментировал провал переговоров по обмену пленными.

Его слова на своей странице в Facebook публикует пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

Экс-президент отметил, что хотя состоявшаяся накануне, 18 декабря встреча ТКГ была довольно длительной, украинская сторона рассчитывала, что ее результаты в вопросе обмена будут более позитивными. При этом он указал, что в силу повестки, заданной на «нормандском саммите» в Париже большая часть обсуждений была посвящена не только освобождению пленных, но также и вопросам обеспечения безопасности в Донбассе.

«Нам не удалось достичь того, чего хотелось», — признал Кучма. В то же время он отказался сообщать подробности переговоров и возлагать на какую-либо из сторон ответственность за их провал, поскольку «переговорный процесс продолжается». Представитель Киева добавил, что украинские власти все еще намерены добиться обмена до наступления Нового года, однако удастся ли это сделать, по его словам, неизвестно.

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