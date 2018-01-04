Правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. "Задержали исполняющего обязанности заместителя военного комиссара — начальника отделения комплектования Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения неправомерной выгоды в размере 700 долларов", — написал Лысенко на своей странице в Facebook. По его информации, чиновнику предлагали взятку за признание лица непригодным к военной службе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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