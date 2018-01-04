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Откосить от армии стоит 700 баксов. ГПУ
04.01.2018 14:54

Правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Откосить от армии стоит 700 баксов. ГПУ

"Задержали исполняющего обязанности заместителя военного комиссара — начальника отделения комплектования Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения неправомерной выгоды в размере 700 долларов", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

По его информации, чиновнику предлагали взятку за признание лица непригодным к военной службе.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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