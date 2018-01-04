|Откосить от армии стоит 700 баксов. ГПУ
|04.01.2018 14:54
|
Правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Задержали исполняющего обязанности заместителя военного комиссара — начальника отделения комплектования Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения неправомерной выгоды в размере 700 долларов", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.
По его информации, чиновнику предлагали взятку за признание лица непригодным к военной службе.
Поделитесь статьей с друзьями