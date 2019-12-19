|Нова різдвяна листівка Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми (Фото)
|19.12.2019 16:33
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Герцогиня Кембриджська стала покровителем повітряних кадетів RAF в грудні 2016 року, змінивши герцога Единбурзького, який займав цю посаду протягом 63-х років. Її призначення почесним головнокомандувачем авіації ознаменувало її першу військову роль.
На фотографії принц Вільям сидить на мотоциклі з півторарічний принцом Луї на руках, а Кейт зі старшими дітьми - 6-річним принцом Джорджем і 4-річною принцесою Шарлоттою - стоять поруч з главою сімейства. Всі представники королівського подружжя одягнені в легкі літні вбрання: Кейт - в довгому блакитному платті в дрібну квіточку, Вільям - в сорочці в тон і чорних брюках. Шарлотта позує в милій чорно-білій сукні з картатою спідницею, а сини герцогів Кембриджських одягнені в парні темно-сині футболки-поло, шорти і комбінезон.
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