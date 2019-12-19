Погода, Новости, загрузка...
В Украину едет госсекретарь США Помпео
19.12.2019 16:49
В Украину прибудет госсекретарь США Майкл Помпео Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 