Президент России Владимир Путин сказал что, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и подписывали документы. Об этом сообщили российские СМИ.

“Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР подписал пакт о ненападении последним. Да, советские войска вошли в Польшу, но после того, как польское правительство утратило контроль“,- заявил Путин. При этом Путин назвал неприемлемым решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к нацизму.

Также Путин намерен написать статью про Гитлера. Я хочу статью написать, я ее обязательно опубликую, уже попросил моих коллег подобрать документы из архива, о том, как происходил процесс по умиротворению Гитлера.

Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А Великобритания и Франция с ним встречались и бумажки подписали. Был подписан пакт Молотова - Риббентропа... Обращаю ваше внимание, и это очень важно, что Советский Союз последним подписал с Германией соглашение о ненападении, - заявил Путин.





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