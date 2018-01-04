Финансирование науки в Украине в 2018 году увеличено более чем на 30% - до 6,1 млрд грн (с 4,7 млрд гривен в 2017 году), сообщила пресс-служба Министерства образования.

Известно, что наиболее существенно выросло финансирование Национальной академии наук - более чем на 38%. В то же время средства на университетскую науку увеличились на 12,3%.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в 2017 году удалось выйти "из драматического снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета".

Однако она отметила, что сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от Минобразования и распоряжается своим бюджетом самостоятельно.

"Так, в 2017 г. в распоряжении было 2,72 млрд грн. Для сравнения, финансирование на науку, которым распоряжается МОН, а это финансирование на университетскую науку, составило только 621,5 млн грн. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственно МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку", - отметила министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на базе Малой академии наук Украины будет создан Центр ЮНЕСКО 2 категории. Соответствующее решение было единогласно принято на заседании Исполнительного Совета Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который проходит в Париже.

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