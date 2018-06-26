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Герой шоу "Холостяк 6" Макацария снялся в клипе Рулады. Видео
26.06.2018 13:50
На YouTube-канале певицы Рулады обнародовали клип на песню "И все хорошо". Главную мужскую роль исполнил герой шоу "Холостяк 6" Иракли Макацария. По сюжету герой Иракли, будучи пассажиром самолета, влюбляется в стюардессу. В финале клипа пара играет свадьбу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Иракли Макацария попробовал себя в роли актера Скриншот: RuladaMusic / YouTube видео Видео: RuladaMusic / YouTube

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