Герой шоу "Холостяк 6" Макацария снялся в клипе Рулады. Видео
26.06.2018 13:50
На YouTube-канале певицы Рулады обнародовали клип на песню "И все
хорошо". Главную мужскую роль исполнил герой шоу "Холостяк 6"
Иракли Макацария. По сюжету герой Иракли, будучи пассажиром
самолета, влюбляется в стюардессу. В финале клипа пара играет
свадьбу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Иракли Макацария попробовал себя в роли актера Скриншот:
RuladaMusic / YouTube видео Видео:
RuladaMusic / YouTube