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Ученые сообщили о неожиданном росте скорости смещения полюсов
19.12.2019 17:25
Скорость движения северного магнитного полюса Земли неожиданно увеличилась
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
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