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И пусть Донбасс подождет: НАТО сделал предательское предложение Путину
04.01.2018 15:01
И пусть Донбасс подождет: НАТО сделал предательское предложение Путину По теме:

не хочет новой холодной войны и выступает за политический разговор с Москвой, а также за усиление военных связей.

Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает  со ссылкой на

"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический разговор с Москвой, хотя он и не прост", — сказал Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать - в том числе, по линии военных связей.

В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.







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