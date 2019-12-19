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В Киеве повторился температурный рекорд 139-летней давности
19.12.2019 17:43
Температура в Киеве 18 декабря составила 15,2 градуса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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