Печерский райсуд Киева обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к ответственности защитников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в постановлении суда от 29 декабря, которое обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

По мнению судьи Светланы Шапутько, действия адвокатов Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош говорят о нарушении профессиональной этики и попытке сорвать судебный процесс.

В постановлении говорится, что защитники экс-президента "систематически принимают меры, направленные на затягивание рассмотрения ходатайства".

Суд напомнил, что адвокаты приносили на заседания в качестве вещественных доказательств "коктейли Молотова" и биты, после чего судья вынужден был вызвать полицию в зал заседания. Кроме того, защитники экс-президента проигнорировали около пяти заседаний суда, в том числе не явились в суд 20 декабря.

Присылать других защитников адвокатское объединение "Авер Лекс", к которому относятся Сердюк, Федоренко и Фозекош, отказалось.

"Довести до сведения председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева об обстоятельствах нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса, Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и требований адвокатской этики адвокатами Сердюком Виталием Анатольевичем, Федоренко Игорем Люсиковичем, Фозекош Андрианой Андреевной, а также руководителем Адвокатского объединения "Авер Лекс", – говорится в документе.

Суд просит поставить перед главой комиссии вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов, которые "нарушили присягу адвоката Украины" и "правила адвокатской этики".

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.

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