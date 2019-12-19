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В Австралии появилась рождественская ель из сгоревших вещей
19.12.2019 18:19
Пожары в Австралии - сотрудники Красного креста создали елку из обгоревших предметов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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