В Чернигове нашли похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина, полиция передаст памятники городу лишь при гарантии должной охраны

В Чернигове найдены похищенные в декабре 2017 года бюсты писателей Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.

"Украденные памятники М.Коцюбинскому и А.Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания черниговский городской голова Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать", - написал А.Ломако на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он также уточнил, что эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время Независимости", а муниципальная охрана со штатом немногим более 20 человек создавалась не для охраны отдельных объектов.

Как сообщил сектор коммуникации полиции Черниговской области, тайник с бюстами писателей был обнаружен минувшей ночью, они целы.

По словам начальника городского отдела полиции Владимира Реберга, расследование этих краж находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. В истории с бюстом М.Коцюбинского открыто уголовное производство по статьям УК Украины 185 (кража) и 297 (надругательство над могилой). Что касается бюста А.Пушкина, то расследуется дело по статье "кража".

В настоящее время полиция не разглашает детали, связанные с этими кражами, так как идет следствие и "лишний шум вокруг ситуации может только помешать".

В свою очередь, начальник ГУ Нацполиции области Эдуард Алёхин настаивает на том, что во избежание подобных инцидентов в Чернигове городские власти должны провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников (надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты). "Только после этого полиция передаст памятники городу", - подчеркивают в ведомстве.

Полиция продолжает поиск причастных к краже бюстов.

Как сообщалось, 18 декабря стало известно о том, что в исторической части Чернигова возле Ильинской церкви с могилы писателя М.Коцюбинского сбросили с постамента и украли бронзовый бюст весом около 100 кг.

Кроме того, в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст А.Пушкина, установленный в историческом центре Чернигова – на Валу.