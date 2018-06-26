|Полиция проводит обыски в 11 областях по делу о договорных матчах
|26.06.2018 13:51
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Обыски проводят у организаторов договорных матчей, действующих и бывших футбольных функционеровУтром, 26 июня, в 11 областях Украины начались санкционированные обыски у организаторов договорных матчей, а также в бывших и действующих футболистов, арбитров, агентов и других причастных.
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"Работники полиции, сотрудники департамента защиты экономики главного следственного управления, по процессуальным руководством ГПУ, проводят утром санкционированные обыски на территории 11 областей в рамках уголовного дела по фактам организованных матчей в украинском футболе", - сообщила пресс-секретарь департамента защиты экономики нацполиции Наталья Калиновская, информирует " украинская правда ".
По ее словам, обыски проводят у организаторов договорных матчей, действующих и бывших футбольных функционеров.
В каких именно областях проходят обыски и сколько людей обыскивают, она не смогла ответить, но отметила, что следственные действия, в том числе, проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним, в Украине началась спецоперация по выявлению организаторов договорных матчей. Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины.
В 2015 году был принят так называемый "закон Павелко" о борьбе с договорными матчами в футболе. Согласно закону, для участников и организаторов договорных матчей предусмотрена уголовная ответственность.
Комитет этики и честной игры Федерации футбола Украины, занимающаяся выявлением договорных матчей, возглавляет итальянец Франческо Баранка.