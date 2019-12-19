Об этом сообщает пресс служба СБ Украины.

«В 2015 году житель временно оккупированной Макеевки перерегистрировал украинское общество с ограниченной ответственностью на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Там он открыл счет в так называемом Центральном республиканском банке ДНР», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматель ежегодно перечислял в бюджет боевиков почти одиннадцать миллионов гривень. Также задокументированы факты безвозмездной передачи злоумышленником продовольственных наборов для нужд «Макеевской городской администрации ДНР».

Решением Константиновского горрайонного суда фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

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