Телеканал "1+1" признал, что шутка "Студии "Квартал 95" о Буратино могла оскорбить гомосексуалов. Телеканал "1+1": В миниатюре про Буратино действительно имели место эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам Фото: 1+1 / Facebook Пост обнародовали на странице "1+1" в Facebook."В миниатюре про Буратино действительно имели место, на наш взгляд, эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам. Приносим извинения за эту сцену и заверяем, что у нас не было никакого намерения оскорбить кого-либо. Телеканал "1+1" изъял эту миниатюру из своей библиотеки", – заверилтелеканал. https://www.facebook.com/1plus1.ua/posts/1559227044130490 "Студия "Квартал 95" предсавила номер об актере Нежинского театра юного зрителя, который совершил каминг-аут, чем вызвал издевательства своих коллег. Действие номера происходило якобы на репетиции спектакля "Золотой ключик", в котором геройисполнял роль Буратино. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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