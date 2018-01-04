Телеканал "1+1" признал, что шутка "Студии "Квартал 95" о Буратино
могла оскорбить гомосексуалов. Телеканал "1+1": В миниатюре
про Буратино действительно имели место эпизоды, которые могли
вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам Фото: 1+1
/ Facebook Пост обнародовали на странице "1+1" в Facebook."В
миниатюре про Буратино действительно имели место, на наш взгляд,
эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным
меньшинствам. Приносим извинения за эту сцену и заверяем, что у нас
не было никакого намерения оскорбить кого-либо. Телеканал "1+1"
изъял эту миниатюру из своей библиотеки", – заверилтелеканал.
https://www.facebook.com/1plus1.ua/posts/1559227044130490
"Студия "Квартал 95" предсавила номер об актере Нежинского театра
юного зрителя, который совершил каминг-аут, чем вызвал
издевательства своих коллег. Действие номера происходило якобы на
репетиции спектакля "Золотой ключик", в котором геройисполнял роль
Буратино.
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