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Астрономы выяснили, чем "питаются" сверхмассивные черные дыры
19.12.2019 18:55
Ученые раскрыли секрет сверхмассивных черных дыр
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
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