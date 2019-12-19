Погода, Новости, загрузка...
Астрономы выяснили, чем "питаются" сверхмассивные черные дыры
19.12.2019 18:55
Ученые раскрыли секрет сверхмассивных черных дыр Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 