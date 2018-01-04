В Николаеве 33 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

По полученным данным, диагноз был подтвержден у 16 пациентов.

"На данный момент известно о 33 людях, которые попали в специализированное лечебное учреждение с подозрением на заболевание, из них у 16 - подтвержден диагноз гепатит А. Из шестерых детей, которые попали в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Николаеве в течение нескольких дней зафиксировали 37 случаев заболевания гепатитом А , в том числе и у шести детей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира