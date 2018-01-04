И.Геращенко поставит вопрос освобождения удерживаемых в Донецке подростков на заседании ТКГ в Минске

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко намерена поднять вопрос удерживаемых в Донецке подростков на ближайшем заседании ТКГ в Минске.

"Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых и до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минских групп все стороны, в т.ч.ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, для украинских представителей в гуманитарной подгруппе ТКГ приоритетами на 2018 год будет освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести.

"Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников прошла как можно быстрее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам", - подчеркнула И.Геращенко.

Как сообщалось, 12 сентября 2016 года ряд российских СМИ со ссылкой на сайт т.н."министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании в Донецкой области семерых подростков по подозрению в связи с украинскими спецслужбами и совершении диверсий в ДНР. Самому старшему из них было 18 лет, а самому младшему - 15.

И.Геращенко заявила, что "это нарушение прав ребенка, это нарушение ООНовской конвенции о правах ребенка". Она также направила письма в ОБСЕ и ЮНИСЕФ с просьбой проверить состояние здоровья детей и установить обстоятельства истории их задержания.

Позже она часто сообщала, что задержанные подростки содержатся в СИЗО контролируемого боевиками Донецка, а Киев прилагает все усилия, чтобы их отпустили.