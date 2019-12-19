В следующем году лишь на 7% всех долгостроев в Киеве снова начнутся строительные работы. Такой прогноз дает директор по маркетингу проекта многофункционального жилого комплекса “Polaris Home&Plaza“ Анжелика Саакян.

Эксперт пояснила, что в Украине сегодня завершение строительства замороженных объектов не решается на законодательном уровне. Поэтому обманутые инвесторы часто начинают искать решения проблемы самостоятельно. Однако, считает знаток, такой подход для инвесторов не очень выгодный, так как для этого им придется потратить дополнительные деньги — около 8000 грн за квадратный метр.

“Кроме этого, инвесторам придется объединиться в юридическое лицо, решить вопрос с землепользователем участка, на котором должен был быть построен их дом, либо самим стать землепользователем, пройдя все необходимые процедуры в местных органах власти. Этот путь довольно сложный и непредсказуемый“, - подчеркнула Анжелика Саакян.

Она считает, что лучший способ снова начать строительство замороженного объекта — это найти стороннего профессионального девелопера, у которого есть опыт решения подобных проблем. Такой сценарий будет реальным для тех объектов, где продано не более 50% квартир.

“Если в долгострое продано не более половины квартир, застройщик гипотетически может взять на себя вопрос достройки объекта. При этом рентабельность строительства таких домов на 10-15% будет ниже, чем с “чистой“ площадки“, - рассказала Анжелика Саакян.

Следует отметить, что в 2019 году лишь 5-7% долгостроев пытались “реанимировать“.

“В случае, если количество проданных квартир в долгострое минимально (преимущественно до 30%, в редких случаях – до 50%), местные власти должны взять на себя решение сопутствующих неурегулированных вопросов, например, «легализацию» земельного участка, если первичное согласие было получено с нарушениями, вопрос подключения к инженерным сетям и передачу квартир инвесторам, оплатившим 100% ее стоимости, а также механизм взимания необходимых доплат за достройку объекта для тех инвесторов, кто частично оплатил стоимость квартир“, - отметила знаток.

Также знаток прогнозирует, что в следующем году в столице, скорее только, начнут достраивать около 40 замороженных объектов.

“Для того, чтобы процесс достройки замороженных и потенциально ликвидных объектов принял массовый характер, необходимо принятие прозрачных и понятных механизмов, основываясь на государственно-частном партнерстве между местной властью и девелоперами“, - резюмировала Анжелика Саакян. Напомним, госипотеку передают в подчинение Минфину.

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