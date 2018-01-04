|В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,5
|04.01.2018 15:12
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в районе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает
Землетрясение магнитудой 4,5 потряс район в 3 км от Беркли.
По словам очевидцев, они чувствовали подземные толчки не более нескольких секунд.
Как сообщал 28 декабря в Тихом океане близко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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