Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в районе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает

Землетрясение магнитудой 4,5 потряс район в 3 км от Беркли.

По словам очевидцев, они чувствовали подземные толчки не более нескольких секунд.

Как сообщал 28 декабря в Тихом океане близко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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