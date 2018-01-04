Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" привлечение МККК к поиску пропавших без вести на Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) должен быть привлечен к поиску пропавших без вести на востоке Украины, считает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, этот вопрос может быть рассмотрен в рамках встречи представителей стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ). "По моему убеждению, тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для нормандского формата, важная поддержка лидеров нормандского формата серьезно способствовала разблокированию освобождения заложников", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила активную роль МККК в сопровождении освобождения удерживаемых лиц. "Кроме посещений тюрем, личного общения и сопровождения процедуры передачи, МККК способствовал в других важных технических и логистических вопросах", - напомнила И.Геращенко.

Также она заявила, что украинская сторона в гуманитарной подгруппе ТКГ намерена настаивать на создании механизма с привлечением МККК для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. "Мы будем настаивать на создании механизма при участии Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО ради поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должно быть аполитичная группа, из экспертов и без политики - ради выполнения важной гуманитарной миссии", - написала И.Геращенко.