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Рада приняла закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"
19.12.2019 19:31
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
законопроект
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