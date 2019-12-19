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В Москве произошла перестрелка у здания ФСБ: есть жертвы
19.12.2019 19:49
Стрельба в Москве - в результате происшествия у здания ФСБ погиб сотрудник ГИБДД
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Теги:
происшествия
события
украина
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