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В Москве произошла перестрелка у здания ФСБ: есть жертвы
19.12.2019 19:49
Стрельба в Москве - в результате происшествия у здания ФСБ погиб сотрудник ГИБДД Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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