|Известная певица покидает Украину
|04.01.2018 15:17
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Известная певица , рассказала, где проведет новогодние праздники, сообщает со ссылкой на .По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, следовательно впервые за последние несколько лет Новый год она отмечала не на роботе, а с друзьями. "В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, следовательно в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей", – отметила Каменских.
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