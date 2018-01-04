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Известная певица покидает Украину
04.01.2018 15:17
Известная певица покидает Украину По теме:

Известная певица , рассказала, где проведет новогодние праздники, сообщает со ссылкой на   .

По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, следовательно впервые за последние несколько лет Новый год она отмечала не на роботе, а с друзьями. "В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, следовательно в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей", – отметила Каменских.





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