Температура воздуха в Киеве в среду, 18 декабря, побила рекорд 1989 года на 3,7 градуса и составила 15, 2 градуса, о чем свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений. Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 18 декабря достигла 8,2 градусов, что на 2,4 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября. Кроме того, ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8 градусов, что на 3,0 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015 годов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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