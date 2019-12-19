Погода, Новости, загрузка...
В NASA продемонстрировали тест марсохода Mars 2020
19.12.2019 20:07
NASA обнародовало ролик испытаний марсохода Mars 2020 Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 