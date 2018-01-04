Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) заявило о многочисленных фактах незаконного использования торговых марок мировых автомобильных брендов на территории аннексированного Крыма

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen отрицает работу в аннексированном Россией Крыму, информирует еizvestia.com.

Об этом заявили в пресс-службе компании, передает Прайм.

По словам официального представителя компании, Volkswagen и все входящие в него бренды соблюдают действующий санкционный режим в Крыму.

«Конечно, марки, входящие в концерн Volkswagen, соблюдают санкции и придерживаются резолюций. Иные оценки мы не можем объяснить», – говорится в ответе пресс-службы концерна.

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Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) заявило о многочисленных фактах незаконного использования торговых марок мировых автомобильных брендов на территории аннексированного Крыма, в том числе – Volkswagen.

В ведомстве отметили, что такая работа нарушает санкционный режим, введенный странами Запада в отношении России.

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