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Путин подписал указ о частичном возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом
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04.01.2018 15:17
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Россия прекратила авиасообщение с Египтом 6 ноября 2015 года в
связи с крушением российского Airbus A321 "Когалымавиа" над Синаем.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, возобновляются рейсы
в египетскую столицу Каир. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке После катастрофы на Синае Россия прекратила
авиасообщение с Египтом Фото: EPA Путин внес изменения в свой
приказ от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по
обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от
преступных и иных противоправных действий". Согласно новому указу,
Каир исключен из перечня аэропортов, полеты в которые
запрещены.Россия прекратила авиасообщение с Египтом в связи
с крушением российского Airbus A321 "Когалымавиа" над
Синаем.Airbus A321, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх –
Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его
борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они
погибли. Спецслужбы РФ пришли к выводу, что самолет
потерпел крушение в результате взрыва. Эксперты считают,
что бомба была заложена под пассажирским сиденьем в
салоне лайнера. Ответственность за
авиакатастрофу взяли на себя боевики ИГИЛ.В декабре 2017
года министерства транспорта РФ и Египта подписали протокол о
сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской
авиации, что, по мнению главы российского минтранса Максима
Соколова, должно стать первым шагом к возобновлению гражданских
авиаперевозок.
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