Россия прекратила авиасообщение с Египтом 6 ноября 2015 года в связи с крушением российского Airbus A321 "Когалымавиа" над Синаем. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, возобновляются рейсы в египетскую столицу Каир. Этот материал можно прочитать и на украинском языке После катастрофы на Синае Россия прекратила авиасообщение с Египтом Фото: EPA Путин внес изменения в свой приказ от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий". Согласно новому указу, Каир исключен из перечня аэропортов, полеты в которые запрещены.Россия прекратила авиасообщение с Египтом в связи с крушением российского Airbus A321 "Когалымавиа" над Синаем.Airbus A321, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Спецслужбы РФ пришли к выводу, что самолет потерпел крушение в результате взрыва. Эксперты считают, что бомба была заложена под пассажирским сиденьем в салоне лайнера. Ответственность за авиакатастрофу взяли на себя боевики ИГИЛ.В декабре 2017 года министерства транспорта РФ и Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, что, по мнению главы российского минтранса Максима Соколова, должно стать первым шагом к возобновлению гражданских авиаперевозок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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