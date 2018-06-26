Главное управление развития и материального обеспечения занялось разработкой дизайна новой униформы для женщин, проходящих службу. Первые представленные модели вызвали волну критики между украинцев, пишет со ссылкой на .

ФАКТ. В Вооруженных Силах Украины служит около 24 тысяч женщин. Каждый год эта цифра увеличивается, однако до сих пор для женщин-военнослужащих не разработана повседневная форма нового образца. Именно следовательно Главное управление развития и материального обеспечения занялось решением этого вопроса.

НЕДОСТАТКИ. Среди женщин, проходящих службу, производители новой формы отобрали моделей с разными типами фигур для построения выкроек. Первые варианты новой повседневной формы презентовали для рабочей группы Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС. И уже во время презентации были выявлены недостатки новой «робы». Сообщается, что замечания женщин-военнослужащих были приняты во внимание, следовательно форма еще будет усовершенствоваться.

СЕЙЧАС новая униформа состоит из: юбки, рубашки, кителя, кашкета и туфель на небольшом каблуке. На смену мужскому галстуку к женской форме добавили фирменную бабочку. К зимнему варианту формы прилагается утепленный кашкет, пальто и сапоги.

На официальной странице в появились фотографии первого варианта женской униформы, который раскритиковали украинцы. Большинство граждан убеждены, что новая форма не только неудобна в использовании, но и выглядит совсем не привлекательно.

ЭТО НЕ КОНЕЦ. Новая униформа должна будет пройти испытательный срок, в течение которого владелицы будут испытывать ее на удобство и практичность, а также вносить свои жалобы и предложения. После этого в дизайн формы будут внесены изменения и представлен окончательный вариант.

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