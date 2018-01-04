|Давай, Путин, развали Россию! — блогер
|04.01.2018 15:21
|
Сайт РБК прямо сейчас:
– СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме. Авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря обстреляли из минометов, российская группировка потеряла по меньшей мере семь самолетов, включая бомбардировщики и истребители, сообщил «Коммерсантъ»
– В Чечне на выходе из магазина убили начальника отдела полиции
– Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы
– В Сирии потерпел крушение российский вертолет
– Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций
Давай, Путин, развали Россию! Раньше начнём, раньше кончим!
—
Поделитесь статьей с друзьями