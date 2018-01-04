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– СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме. Авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря обстреляли из минометов, российская группировка потеряла по меньшей мере семь самолетов, включая бомбардировщики и истребители, сообщил «Коммерсантъ»

– В Чечне на выходе из магазина убили начальника отдела полиции

– Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы

– В Сирии потерпел крушение российский вертолет

– Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций

Давай, Путин, развали Россию! Раньше начнём, раньше кончим!

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