Путин продлил на полгода ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Киргизию

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в приказ от 1 января 2016 г. "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации".

"Внести в приказ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова "до 31 декабря 2017 г." словами "до 30 июня 2018 г.", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Настоящий приказ вступил в силу с 30 декабря 2017 г.

Указ президента РФ от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб) в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

В начале июля 2016 года В.Путин внес изменения в приказ от 1 января 2016 года N1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации". Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Украина в середине сентября 2016 года направила требование о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ, но консультации, прошедшие в ноябре, к консенсусу не привели.

Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, провал консультаций в течение 60 дней дает возможность инициировать создание панели арбитров, чем в середине февраля 2017 года воспользовалась Украина, но РФ тогда заблокировала созыв панели. В случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%,в том числе в Казахстан - на 45,5%.