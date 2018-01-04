Утром 4 января неизвестные попытались поджечь дом депутата Сумского областного совета от группы "За людей" Андрея Божка, пострадавших нет. Бутылки с горючей жидкостью бросили, разбив стекла в доме депутата Фото: sts.sumy.ua По его информации, случай произошел в 4.00."В помещении, где находились сам Андрей идол, его жена и ребенок, были разбиты окна и брошены бутылки с зажигательной смесью. К счастью, сильного возгорания удалось не допустить, семья депутата физически не пострадала. По многим признакам, набег было четко спланировано и подготовлено заранее. Поэтому мы убеждены, что речь идет не о хулиганских действиях, а о целенаправленном преступлении, напрямую связанном с депутатской деятельностью Божка", – говорится в заявлении депутатской группы, которой приводит Кисиль. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1918339328482519&id=100009194115344 По данным телеканала СТС, хозяин дома сам погасил пламя.Городской отдел полиции Сум ведет расследование уголовного производства, начатого по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога, написала в Facebook пресс-секретарь прокурора области Наталья Науменко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778358862365255&id=100005734457886 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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