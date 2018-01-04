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В дом депутата Сумского облсовета бросили бутылки с коктейлем Молотова
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04.01.2018 15:25
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Утром 4 января неизвестные попытались поджечь дом депутата Сумского
областного совета от группы "За людей" Андрея Божка, пострадавших
нет. Бутылки с горючей жидкостью бросили, разбив стекла в доме
депутата Фото: sts.sumy.ua По его информации, случай произошел в
4.00."В помещении, где находились сам Андрей идол, его жена и
ребенок, были разбиты окна и брошены бутылки с зажигательной
смесью. К счастью, сильного возгорания удалось не допустить, семья
депутата физически не пострадала. По многим признакам, набег было
четко спланировано и подготовлено заранее. Поэтому мы убеждены, что
речь идет не о хулиганских действиях, а о целенаправленном
преступлении, напрямую связанном с депутатской деятельностью
Божка", – говорится в заявлении депутатской группы, которой
приводит Кисиль.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1918339328482519&id=100009194115344
По данным телеканала СТС, хозяин дома сам погасил пламя.Городской
отдел полиции Сум ведет расследование уголовного производства,
начатого по статье об умышленном повреждении имущества путем
поджога, написала в Facebook пресс-секретарь прокурора области
Наталья Науменко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778358862365255&id=100005734457886
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