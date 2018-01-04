Российский режиссер Александр Сокуров выразил мнение, что проблемы России без серьезных изменений государственного строительства и структуры государства не решить. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сокуров: Я с тревогой думаю, что будет, если к власти придут те, кто ее сегодня критикует Фото: Alexander Sokurov / Александр Сокуров / Facebook "Мы пока еще идем назад, может быть, дойдем года через три–четыре, и что дальше? А дальше надо понять, куда идти – опять строить социализм или ту новую систему, которая сегодня сформировалась? Сначала мы поэкспериментировали в 1917 году – пошли в социализм, куда никто не ходил, кроме нас. Мы совершили страшный опыт над собой – и проиграли. Пришлось на карачках ползти назад – а там уже никого нет, большинство убито – вместе с их жизненным опытом и хозяйственным укладом. Там только трупы валяются", – подчеркнул Сокуров.Режиссер заявил, что у него самого уже давно нет вопросов к российским политикам."На самом деле ничего сложного в положении России нет, у меня давно нет вопросов к нашим политикам, я понимаю, в какую сторону все идет. Я дал себе слово больше не давать прогнозов, на которые все равно никто не обращает внимания. Но я сам как человек и как художественный автор должен приготовиться к тому, что ожидает мою родину. Если найдется энергия, ум и терпение для преодоления, то у России может быть прекрасное будущее, у нее громадный потенциал. Только ей нужно радикальное изменение образа страны, государственного устройства", – убежден он.Сокуров высказал мнение, что россияне генетически предрасположены к науке и искусству, но только не к государственному строительству."Моя героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит", – добавил режиссер.По его мнению, смена власти в стране не решит проблем России."Я с тревогой думаю, что будет, если к власти придут те, кто ее сегодня критикует – и что? Вокруг них будут те же люди, не будет ни одного некоррумпированного сотрудника министерства внутренних дел – попробуй сделай что-то, когда все пронизано этой инфекцией. Те, кто критикует Путина (российского президента Владимира Путина. – ) за Сирию, получат ту же огромную страну с огромными границами и огромной армией, которую надо не только тренировать, но и периодически сажать на горячую сковородку, иначе она не сможет защитить эту страну. И у них будет большой военный бюджет и все то же самое, что происходит сейчас. Без серьезных изменений государственного строительства, структуры государства, отношений между регионами проблему не решить. А без этих изменений, на мой взгляд, России не быть", – отметил Сокуров.Он напомнил, что еще в 2007 году говорил о неизбежности войны с Украиной."Мне было все понятно как историку и человеку. А службам безопасности страны, наверное, это было непонятно, во всяком случае, парламент, инфицированный глобальными проблемами, об этом точно не думал", – подытожил режиссер.Сокуров резко критикуют нынешнюю российскую власть. В марте 2017 года режиссер, получивший премию имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство", на церемонии вручения награды произнес речь, в которой напомнил об осужденном в РФ на 20 лет за терроризм украинском режиссере Сенцове и об обещании Путина вмешаться в эту проблему. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сокуров режиссер все россии Теги: мир