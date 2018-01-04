|
Российский режиссер Александр Сокуров выразил мнение, что проблемы
России без серьезных изменений государственного строительства и
структуры государства не решить. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сокуров: Я с тревогой думаю, что будет, если к
власти придут те, кто ее сегодня критикует Фото: Alexander Sokurov
/ Александр Сокуров / Facebook "Мы пока еще идем назад, может быть,
дойдем года через три–четыре, и что дальше? А дальше надо понять,
куда идти – опять строить социализм или ту новую систему,
которая сегодня сформировалась? Сначала мы поэкспериментировали в
1917 году – пошли в социализм, куда никто не ходил, кроме нас.
Мы совершили страшный опыт над собой – и проиграли. Пришлось
на карачках ползти назад – а там уже никого нет, большинство
убито – вместе с их жизненным опытом и хозяйственным укладом.
Там только трупы валяются", – подчеркнул Сокуров.Режиссер
заявил, что у него самого уже давно нет вопросов к российским
политикам."На самом деле ничего сложного в положении России нет, у
меня давно нет вопросов к нашим политикам, я понимаю, в какую
сторону все идет. Я дал себе слово больше не давать прогнозов, на
которые все равно никто не обращает внимания. Но я сам как человек
и как художественный автор должен приготовиться к тому, что ожидает
мою родину. Если найдется энергия, ум и терпение для преодоления,
то у России может быть прекрасное будущее, у нее громадный
потенциал. Только ей нужно радикальное изменение образа страны,
государственного устройства", – убежден он.Сокуров высказал
мнение, что россияне генетически предрасположены к науке и
искусству, но только не к государственному строительству."Моя
героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше
ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит", –
добавил режиссер.По его мнению, смена власти в стране не решит
проблем России."Я с тревогой думаю, что будет, если к власти придут
те, кто ее сегодня критикует – и что? Вокруг них будут те же
люди, не будет ни одного некоррумпированного сотрудника
министерства внутренних дел – попробуй сделай что-то, когда
все пронизано этой инфекцией. Те, кто критикует Путина
(российского президента Владимира Путина. – ) за
Сирию, получат ту же огромную страну с огромными границами и
огромной армией, которую надо не только тренировать, но и
периодически сажать на горячую сковородку, иначе она не сможет
защитить эту страну. И у них будет большой военный бюджет и все то
же самое, что происходит сейчас. Без серьезных изменений
государственного строительства, структуры государства, отношений
между регионами проблему не решить. А без этих изменений, на мой
взгляд, России не быть", – отметил Сокуров.Он напомнил, что
еще в 2007 году говорил о неизбежности войны с Украиной."Мне было
все понятно как историку и человеку. А службам безопасности страны,
наверное, это было непонятно, во всяком случае, парламент,
инфицированный глобальными проблемами, об этом точно не
думал", – подытожил режиссер.Сокуров резко критикуют нынешнюю
российскую власть. В марте 2017 года режиссер, получивший
премию имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство", на
церемонии вручения награды произнес речь, в которой напомнил
об осужденном в РФ на 20 лет за терроризм украинском
режиссере Сенцове и об обещании Путина вмешаться в эту
проблему.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира