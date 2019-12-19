Модернизация Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе позволит обеспечить их работоспособность.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью “Интерфакс-Украина“.

Он отметил, что Минские соглашения – это единственная платформа, существующая на сегодняшний день, которая позволяет урегулировать конфликт на Донбассе.

Ради достижения этих соглашений было потрачено много сил, следовательно важно сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки:

“Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, - может быть“, - отметил Ермак.

В качестве примера того, что следует изменить в Минских соглашениях, президентский помощник назвал создание действенного механизма по контролю за соблюдением режима прекращения огня:

“Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает“, - предложил он.

При этом Ермак отметил, что лично он бы не стал подписывать некоторые положения Минских соглашений. В частности, по его словам, точно требует корректировки пункт о передаче Украине контроля над границей:

“Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию“, - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что выборы на Донбассе должны пройти согласно украинскому законодательству, которое не позволяет проводить выборы в условиях присутствия иностранных военных частей и незаконных вооруженных формирований. Также выборы невозможны, если граница не контролируется правительством Украины.

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