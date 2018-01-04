|Тело Ноздровской направили на комплексную экспертизу
|04.01.2018 15:31
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Спикер Национальной полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что по просьбе родственников тело юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской направили на комплексную экспертизу. Об этом сообщает Громадське.
"По просьбе родственников на сегодняшний день проводится еще экспертиза, комплексная. Там будут исследовать подробно кровь, желудок, глубину ран. Установят часы и, вероятно, место смерти. То есть, сколько времени она пролежала в воде, убили ли ее на том месте, где нашли, или на другом", - сказал он.
Известно, что, согласно предварительной информации, Ноздровская скончалась от множественных колото-резаных ран.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 4 января, адвокат убитой Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх вместе со своими коллегами начал собственное расследование причин смерти юриста.
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