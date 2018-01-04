Спикер Национальной полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что по просьбе родственников тело юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской направили на комплексную экспертизу. Об этом сообщает Громадське .

"По просьбе родственников на сегодняшний день проводится еще экспертиза, комплексная. Там будут исследовать подробно кровь, желудок, глубину ран. Установят часы и, вероятно, место смерти. То есть, сколько времени она пролежала в воде, убили ли ее на том месте, где нашли, или на другом", - сказал он.

Известно, что, согласно предварительной информации, Ноздровская скончалась от множественных колото-резаных ран.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 4 января, адвокат убитой Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх вместе со своими коллегами начал собственное расследование причин смерти юриста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира