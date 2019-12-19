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Путин отреагировал на возможное изменение Минских соглашений
19.12.2019 21:39
Путин рассказал, что будет в случае изменения Минских соглашений
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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