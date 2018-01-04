Россия поплатится своей репутацией за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и поддержку сирийского режима.

В Белом доме не сомневаются, что за попытками вмешаться в выборы США стоял Кремль. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Макмастер считает необходимым противостоять «весьма продвинутой новой стратегии», которую Россия могла использовать для вмешательства в избирательные процессы во многих странах мира. По словам советника, Москва усовершенствовала стратегию за счет дезинформации и пропаганды в социальных сетях. Россия, по утверждению Макмастера, ставит своей целью внести раздор и настроить разные политические группы друг против друга.

По словам советника президента США, Кремль не ограничился вмешательством в американскую избирательную кампанию. Макмастер убежден, что Россия вмешивалась также в выборы во Франции и референдум в Каталонии.

«Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть истинные намерения России», – сказал Макмастер.

Советник убежден, что Россия поплатится своей репутацией за аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и поддержку сирийского режима, который несет ответственность «за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия».

Москва свое вмешательство в дела других государств категорически отрицает.

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