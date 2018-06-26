Из сообщений иностранцев о Московии (15-17) вв.:

«Россия не такая свободная страна, куда всякий может приходить учиться языку, выведывать то и другое и затем удаляться: в этом государстве, почти недоступном, всё делается с такой тайной, что очень трудно узнать истину, если не видишь ее собственными глазами. Все пути из России охраняются так строго, что без царского изволения невозможно из неё выехать. И в наше время никто носящий оружие не мог удалиться из страны: я был первым. Русский народ — самый осторожный и подозрительный из всех в мире».

«Когда московские купцы отправляются в другие страны, они обычно привозят с собой нескольких мастеров и музыкантов, которым обещают всякие чудеса, но ничего не выполняют и всячески понуждают перейти в свою веру, особенно католиков. Они убеждают наняться к ним на время, но бумаги, непонятные иностранцам, составляют на свой лад и навыворот толкуют, так что те, подписав свое имя, попадают в вечное рабство. Сами же они никого из своей страны не выпускают и очень строго следят, чтобы не было возможности какому-нибудь иностранцу уехать вместе с послами, если нет у него разрешения».

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«Московитам не дозволяют путешествовать, чтобы они не научились чему-нибудь в чужих краях и не ознакомились с их обычаями. Вы редко встретите русского путешественника, разве только с посланником или беглого; но убегать отсюда очень трудно, потому что все границы охраняются очень бдительно, а наказание за подобную попытку, в случае, если поймают виновного, есть смертная казнь и конфискация только имущества. Учатся только читать и писать, и то очень немногие. По той же причине не дозволено у них иностранцам приезжать в их государство из какой-либо образованной державы иначе, как по торговым сношениям, для сбыта им своих товаров и для получения через них чужеземных товаров».

«Московия, несмотря на обширность свою… так тщательно защищена на границах, что не только никто из служителей или рабов, но даже поселяне и вольные люди не могут выйти за пределы государства, или войти в оное, без особенной великокняжеской грамоты. Сему очень много способствуют обширные леса и болота, которые, заграждая везде сообщения, вынуждают каждого держаться больших дорог, очень бдительно охраняемых Княжескою стражею».

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