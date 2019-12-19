С полок украинских супермаркетов вскоре исчезнут привычные для многих названия. Правда, касается это только отечественного производителя.

Набел, игристое вино и бренди. Вероятно, именно так будут называться привычные нам фета, шампанское и коньяк. Ведь они защищены Европейским Союзом как географические указания. То есть, фетой может называться сыр только изготовлен в Греции. А шампанским и коньяком только напитки из Франции. Названия изменят также сыры пармезан, рокфор и бри. Однако, как они будут звучать теперь – окончательно еще не известно.

Вадим Чагаровский, председатель Союза молочных предприятий Украины:

"Например, сыр греческий, сыр Афины, сыр Эллада или сыр Итальянский. Украинские предприятия будут производить сыры по устоявшимся технологиям, по которым они и производили. Просто произойдет смена названия".

Наименование напитков и продовольствия изменят, чтобы согласовать отечественное законодательство с европейским. Нарушителей могут наказать. К примеру, за то, что украинский производитель назвал свое игристое "Просекко", его оштрафовал антимонопольный комитет.

"Он не может так называть свой продукт. Поскольку это закреплено на определенной географической территории. И именно эта территория влияет на вкусовые свойства этого продукта", – объясняет адвокат Наталья Пухальская.

Также она добавляет, что новация дополнительно защитит потребителей:

"Если вы действительно хотите попробовать настоящий пармезан, и вы приходите в магазин, а там много сыров, которые называются пармезаном. Как вам установить какой пармезан именно тот?".

На новые наименования сыроделы должны перейти до 2023 года. Производители алкоголя – до 2026 года. Предприниматели утверждают: на вкус, качество и объемы это не повлияет. Однако придется выложить дополнительные средства на рекламу, чтобы продукт узнавали.

Вадим Чагаровский, председатель Союза молочных предприятий Украины в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

"Евросоюз брал на себя обязательства, при предоставлении определенных расчетов с украинской стороны. Со стороны ЕС будет выделен определенный бюджет на оказание маркетинговой поддержки".

В ЕС уже зарегистрировано более трехсот тысяч геолокаций, с которыми сопряжены названия продуктов. Украина уже тоже может похвастаться первым продуктом с собственным географическим названием – это гуцульская брындзя, которую изготавливают из овечьего молока в долинах Карпат.

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