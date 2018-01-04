В в Голосеевском районе неизвестные оставили на припаркованных автомобилях листовки с угрозами.

Об этом сообщил журналист Влад Антонов, передает .

Мошенники требуют пополнить номер мобильного телефона на 500 гривен. Если этого не произойдет, они угрожают поцарапать автомобиль гвоздем.

"Доброго времени суток! В полицию обращаться нет смысла. Если Вы не хотите, чтобы на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая царапина от острого гвоздя, то в течение суток внесите сумму 500 гривен на номер мобильного счета +380682314829, с комментарием "Ваш госномер". Если это не произойдет, в ближайшее время Вас ждет дорогой ремонт 4-х или более элементов кузова (от 15 тысяч гривен), после осуществления платежа Вы о нас забудете", — говорится в сообщении мошенников.

При этом они утверждают, что зарабатывают "плохо, но честно".

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