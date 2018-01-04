Киевский городской председатель Виталий Кличко в выступлении на Софийской площади в канун Нового года в очередной раз оговорился. Это рассмешило публику и пользователей соцсети.

Кличко на украинском языке со сцены рассказывал киевлянам о километре гирлянд, которыми украсили столицу. Его словосочетание «Зіркове нібо» (зоряне небо) рассмешило публику, информирует svodka.net.

«Всі гірлянди, які зараз будуть знаходитись тут і робити інсталяцію зіркове нібо», — сказал Кличко.

После громкого смеха толпы он исправился, но толпа продолжала смеяться.

В соцсети под публикацией заметили, что лучше бы он говорил на родном языке.

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«Конкурент Азирову», — написал Борис Евсюков.

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