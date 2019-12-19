37-річні Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили взяти невелику відпустку на різдвяні канікули, щоб провести час з дітьми. Джерела розповіли, що королівське сімейство відправиться туди, де багато снігу і справжня зимова казка.



У планах герцогів Кебріджських - традиційно відзначити Різдво з Єлизаветою II в Сандрінгемі, а потім поїхати на гірськолижний курорт, як три роки тому (тоді вони з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою каталися на схилах французьких Альп).







Крім того, для Кейт це буде відмінна можливість провести час і зі своєю сім'єю: компанію подружжю складуть батьки герцогині, Керол і Майкл Міддлтон. Діти Кембриджських обожнюють бабусю з дідусем по лінії мами, тому з нетерпінням чекають поїздки.