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Шуфрич: В чем главная ошибка Януковича? Президентскую власть он делегировал сыну и Арбузову
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04.01.2018 15:33
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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович по четвергам проводил
встречи с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым и своим сыном, где
"подводились итоги", заявил нардеп от Оппозиционного блока Нестор
Шуфрич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Шуфрич о разделении
полномочий Януковича с его сыном и Арбузовым: Мы это видели,
мы этому противостояли как могли Фото: Сергей Крылатов /
Gordonua.com Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович
делегировал власть другим людям и в этом была его главная ошибка,
считает нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич. Об этом он
сказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН"
Дмитрия Гордона на канале "112 Украина"."В Конституции написано,
что президентская власть не делегируется, а он ее
делегировал", – сказал Шуфрич.На вопрос: "Сыну?" он ответил:
"И Арбузову (экс-вице-премьер-министр Украины Сергей
Арбузов. – )"Вот эти встречи каждый четверг, когда
подводились итоги, привели к краху. И мы это видели, мы этому
противостояли как могли, надо отдать должное, боролись с этим
Азаров и Рыбак (экс-премьер-министр Николай Азаров и прежний
спикер Верховной Рады Владимир Рыбак. – ), но, как
говорится, бабло победило", – заявил нардеп.Янукович был
президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года
после трех месяцев протестов на Майдане Верховная
Рада признала его самоустранившимся от выполнения своих
обязанностей, после чего были объявлены новые президентские выборы.
В феврале 2014 года Янукович покинул Украину, сейчас с семьей
он проживает в России.В Украине против Януковича открыто
несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах
граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти
неконституционным путем, действиях, направленных на свержение
конституционного строя. В отношении
него применяется процедура заочного осуждения.
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