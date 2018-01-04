Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович по четвергам проводил встречи с экс-вице-премьером Сергеем Арбузовым и своим сыном, где "подводились итоги", заявил нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шуфрич о разделении полномочий Януковича с его сыном и Арбузовым: Мы это видели, мы этому противостояли как могли Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович делегировал власть другим людям и в этом была его главная ошибка, считает нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич. Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина"."В Конституции написано, что президентская власть не делегируется, а он ее делегировал", – сказал Шуфрич.На вопрос: "Сыну?" он ответил: "И Арбузову (экс-вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. – )"Вот эти встречи каждый четверг, когда подводились итоги, привели к краху. И мы это видели, мы этому противостояли как могли, надо отдать должное, боролись с этим Азаров и Рыбак (экс-премьер-министр Николай Азаров и прежний спикер Верховной Рады Владимир Рыбак. – ), но, как говорится, бабло победило", – заявил нардеп.Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от выполнения своих обязанностей, после чего были объявлены новые президентские выборы. В феврале 2014 года Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении него применяется процедура заочного осуждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шуфрич янукович украины нардеп его Теги: политика