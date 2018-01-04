ЦИК утвердила смету на подготовку и проведение промежуточных выборов нардепов в случае их назначения в 2018 году

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг утвердила свою смету на общую сумму 32 млн 167 тыс. 600 грн на подготовку и проведение промежуточных выборов народных депутатов Украины в случае их назначения в текущем году.

"Комиссия утвердила смету ЦИК по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на 2018 год на общую сумму 32 млн 167 тыс. 600 грн. Указанная сумма составляет ориентировочную потребность в средствах, необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в случае их назначения в текущем году", - говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Кроме того, Центризбирком утвердил свою смету по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2018 год на общую сумму 31 млн 426 тыс. 200 грн.

Утверждено и распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 17 первых выборов депутатов сельских, поселковых советов в 7 регионах Украины, которое состоится 14 января 2018 года, а также на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этого голосования на общую сумму 1 млн 279 тыс. 400 грн.